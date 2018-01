Auto si ribalta lungo la Milano-Meda, chiuso un tratto per consentire l'intervento dei soccorsi

Incidente stradale con un'auto ribaltata nella mattinata di mercoledi' nel tratto brianzolo della Milano-Meda. All'altezza di Lentate sul Seveso un veicolo ha perso il controllo e si è ribaltato mentre procedeva, in curva, lungo la carreggiata in direzione Nord.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che hanno prestato assistenza alla donna al volante e i vigili del fuoco che hanno aiutato la signora a uscire dall'abitacolo. Lungo il tratto è intervenuta anche la polizia stradale che ha regolato il traffico e gestito l'intervento dei soccorsi.

Per ultimare le operazioni di pulizia e per liberare la carreggiata è stato necessario chiudere momentaneamente un tratto della superstrada. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code che si sono formate fin da Barlassina. Nessuna grave conseguenza a parte lo spavento per la signora che è stata trasferita in codice verde in ospedale a Desio.