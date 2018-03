Perde il controllo dell'auto e si ribalta sulla provinciale, soccorso un uomo di 40 anni

Vigili del fuoco da Monza e gli agenti della polizia locale di Villasanta sono intervenuti insieme ai soccorsi del 118 mercoledì mattina lungo la strada provinciale 60 nel territorio del comune brianzolo, alle porte del capoluogo, a causa di un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento una Ford Fiesta condotta da un uomo di quarant'anni ha perso il controllo e si è ribaltata a ridosso della carreggiata in direzione Monza. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre vetture e il conducente del mezzo avrebbe fatto tutto da solo.

Lungo la provinciale, poco prima di mezzogiorno, sono accorse una ambulanza e un'automedica del 118 preallertate in codice rosso. Per fortuna le condizioni del conducente sono apparse meno gravi del previsto e l'uomo è stato trasferito in ospedale a Monza in codice giallo. L'esatta dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli agenti della polizia locale di Villasanta.