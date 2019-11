Auto si ribalta sullo svincolo dell'autostrada A4, soccorse due donne e una bambina

Un'auto ribaltata e soccorsi in azione domenica pomeriggio lungo il raccordo tra la tangenziale Teem e l'autostrada A4 in Brianza. Pochi minuti prima delle 14 una Fiat Qubo che viaggiava in direzione Milano, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata all'altezza dello svincolo con la Milano-Venezia.

Il mezzo ha perso il controllo ribaltandosi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorgonzola inieme ai mezzi del 118 con tre ambulanze e un'automedica. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e aiutato le persone a uscire dall'abitacolo. Tra le persone coinvolte - tra cui due donne di 45 e 67 anni - anche una bambina di 10 anni. Nessuno fortunatamente ha riportato gravi conseguenze in seguito al sinistro.

Le persone soccorse sono state accompagnate per accertamenti in codice verde e giallo negli ospedali di Vimercate e Monza San Gerardo. Secondo la prima ricostruzione del sinistro il veicolo avrebbe fatto tutto da solo, forse per l'asfalto reso scivoloso dal maltempo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.