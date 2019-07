Perde il controllo dell'auto e ribalta in galleria: 22enne grave al San Gerardo

Incidente nella notte tra sabato e domenica in Valassina, a Monza, con un'auto ribaltata e un ragazzo di 22 anni in ospedale. Il giovane, al volante di una Opel Corsa, intorno alla una e mezza del 28 luglio, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato. La macchina però non si è fermata subito dopo il ribaltamento ma haproseguito la corsa per altri duecento metri.

Sul posto, subito dopo l'accaduto, si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica e gli agenti della polizia stradale di Seregno. Il ragazzo è stato accompagnato in codice giallo, in condizioni serie, all'ospedale San Gerardo di Monza.