Incidente a Monza, Mercedes finisce contro auto parcheggiata poi si ribalta

Lo schianto contro una vettura in sosta e poi l'auto che si ribalta. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 4 febbraio a Monza in via Rota. Intorno alle 18.30 nel tratto all'altezza del civico 70 sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai soccorsi del 118 con un'ambulanza e gli agenti della polizia locale. Il conducente di un Mercedes dopo essere finito contro una vettura in sosta ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato.

Il sinistro fortunatamente non ha provocato nessun ferito grave e due persone sono state coinvolte e soccorse dal personale sanitario: si tratta di una donna di 57 anni e di un uomo di 40, trasferiti dal mezzo di emergenza in codice verde per accertamenti in ospedale.