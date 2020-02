Incidente a Monza, schianto tra auto e scooter alla rotatoria: gravissima una donna

Gravissimo incidente sabato mattina a Monza. Pochi attimi prima delle 9, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto guidata da un uomo di 54 anni di Arcore - un'Alfa Romeo - e uno scooter Kymco con a bordo una 62enne di Concorezzo si sono schiantati tra loro alla rotatoria di viale Stucchi.

Nell'impatto, molto violento, la donna è stata sbalzata via dal motorino e ha battuto con forza la testa sull'asfalto. Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, la vittima è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso: le sue condizioni vengono giudicate delicate. Illeso, invece, il 54enne alla guida della macchina.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sembra evidente che uno dei due mezzi non abbia rispettato la precedenza per immettersi nella rotatoria.