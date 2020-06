Auto esce fuori strada e si schianta contro colonnine del benzinaio poi si ribalta: ferite due ventenni

L'auto che esce fuori strada, perde il controllo, finisce contro una siepe e piomba sulla piazzola di un distributore di benzina, ribaltandosi. E' stata questa la scena che nella notte tra venerdì e sabato si sono ritrovati sotto gli occhi i soccorritori che sono intervenuti intorno alle tre e trenta a Desio, in via Milano per un sinistro stradale che ha coinvolto due ragazze di vent'anni.

La chiamata di emergenza ha fatto accorrere sulla piazzola di rifornimento i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica insieme ai vigili del fuoco di Monza e ai carabinieri di Desio. La vettura, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, è piombata contro le colonnine di rifornimento di carburante e mentre una delle due ragazze è riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo, per l'altra giovane è stato necessario l'intervento dei pompieri che l'hanno estratta dalle lamiere del mezzo. Le ragazze sono state trasferite d'urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza e al San Raffaele di Milano. Qui è giunta in codice rosso una delle due ragazze in condizioni più critiche.

L'esatta dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e le cause all'origine del sinistro.