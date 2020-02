Monza, auto perde controllo e sfonda vetrina del parrucchiere: salvo un uomo

L'auto che piomba contro la vetrina di un negozio di parrucchieri a Monza e un uomo salvo per miracolo. Incidente nel pomeriggio di sabato 23 febbraio: in via Borgazzi intorno alle 16 per cause ancora in corso di accertamento una Lancia Ypsilon con al volante una donna di 42 anni ha perso il controllo finendo prima contro due vetture parcheggiate e poi contro la vetrina di una attività commerciale situata nel tratto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. Un pedone è rimasto illeso per una manciata di secondi: per pochi passi ha evitato di essere investito. La conducente ha riportato ferite lievi ed è stata trasferita in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde. Ingenti invece i danni per l'esercizio che al momento dello schianto era aperto.

Salvo per miracolo un uomo - VIDEO

Proprio in quel momento nel tratto stava transitando un pedone. Le immagini riprese dalle telecamere della zona mostrano la sequenza del sinistro con la Ypsilon fuori controllo che precipita sul marciapiedi e la seconda auto che viene sbalzata contro il muro. In mezzo, tra le due vetture incidentate, si ferma l'uomo, salvo per miracolo. Per una manciata di secondi.