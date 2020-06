Incidente a Desio, si ribalta in auto contro pompa di benzina: 21enne si risveglia dal coma

E’ uscita dal coma la giovane di 21 anni che nella notte tra venerdì e sabato dello scorso 6 giugno era rimasta ferita in un grave incidente stradale. L’utilitaria su cui viaggiava è uscita fuori strada ribaltandosi contro le colonnine di una pompa di benzina in via Milano.

Ricoverata al San Raffaele, le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi. Poi il risveglio dal coma. La 21enne la notte del 6 giugno stava tornando a casa, in compagnia di una coetanea, seduta al suo fianco sulla sua Fiat Punto. Giunta all’intersezione tra via Milano e via Garibaldi, è finita dentro una siepe e poi è andata a sbattere contro la colonnina di un distributore di benzina, restando intrappolata all'interno dell'abitacolo dell'utilitaria ribaltata.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri, i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con diversi mezzi.