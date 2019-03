Incidente tra un trattore e un autobus di linea a Masate: ferita una passeggera

Incidente mercoledì mattina a Masate, comune milanese alle porte della Brianza. Poco dopo le 11, per cause ancora in corso di accertamento, un trattore e un autobus di linea si sono schiantati tra loro in via Risorgimento.

Nell'impatto sono rimasti coinvolti un mezzo agricolo che in quel momento stava uscendo da un cancello e un pullman della linea Z313 di Net diretto alla fermata metropolitana di Gessate. A bordo del mezzo, stando a quanto appreso, c'erano l'autista e una decina di passeggeri, tutti soccorsi da medici e sanitari del 118, arrivati sul posto con tre ambulanze.

Per una donna, si tratterebbe di una signora di circa settanta anni, si è reso necessario il trasporto in ospedale: dopo l'impatto tra bus e trattore, molto violento, è infatti caduta al suolo. La 70enne è stata medicata sul posto e poi portata in codice giallo all'ospedale di Vimercate. Praticamente illesi, invece, gli altri passeggeri.

In via Risorgimento hanno lavorato a lungo anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.