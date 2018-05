Incidente tra mezzi pesanti in autostrada A4 tra Agrate e Monza: code e disagi per il traffico

Incidente tra più mezzi pesanti e lunghe code lunedì mattina in autostrada A4 tra Agrate Brianza e Monza.

Pochi minuti prima delle 8, nel tratto compreso tra l'innesto della tangenziale Nord e la tangenziale Est, in direzione Torino, si è verificato un sinistro che ha coinvolto alcuni camion. Il tamponamento, per fortuna, non ha causato feriti gravi ma inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico nel tratto brianzolo dell'autostrada nell'ora di punta con disagi per gli automobilisti e incolonnamenti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con tre ambulanze che hanno prestato assistenza a quattro persone coinvolte, tutti uomini tra i quaranta e i cinquant'anni, che sono state trasferiti in codice verde nei vicini ospedali per accertamenti. In autostrada erano presenti anche i vigili del fuoco con diverse squadre e gli agenti della polizia stradale a cui spetta ora il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Secondo quanto reso noto da Autostrade per l'Italia nel tratto lunedì mattina si sono registrate code fino a sei chilometri in direzione della barriera di Milano e rallentamenti per curiosi nelle corsie di marcia opposte.