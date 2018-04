Incidente in autostrada ad Agrate Brianza, auto si ribalta: cinque persone soccorse

Incidente in autostrada A4 nella mattinata di mercoledì. Il sinistro ha coinvolto due vetture intorno a mezzogiorno e, in seguito allo schianto, uno dei mezzi di è ribaltato sulla carreggiata.

Sul posto, nel tratto tra Agrate Brianza e Cavenago, in direzione Venezia, sono accorsi quattro mezzi di emergenza del 118 con tre ambulanze e un'automedica insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale.

Il sinistro per fortuna ha avuto conseguenze meno gravi del previsto: i mezzi di emergenza, inizialmente allertati in codice rosso, hanno soccorso cinque persone che sono state trasferite nei vicini ospedali in codice verde e giallo e le loro condizioni non sono apparse preoccupanti.

Due ragazzi, un giovane di trentuno e una ventiseienne, fratelli, sono stati accompagnati in codice giallo al San Gerardo di Monza e all'ospedale di Vimercate. Un'ambulanza in codice verde invece ha raggiunto il Policlinico di Monza. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una bambina di dieci anni.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale che è intervenuta nel tratto per effettuare i rilievi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: a causa dell'incidente, per permettere le operazioni di soccorso, si sono registrate code e rallentamenti tra mezzogiorno e le tredici e trenta.