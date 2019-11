Incidente sull'A4: schianto tra due camion, code verso il casello di Milano Est

Si è risolto senza alcun grave ferito l'incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì 25 novembre sull'autostrada A4 Venezia-Torino, in direzione del capoluogo piemontese, che ha coinvolto mezzi pesanti, causando una lunga coda.

Forse in fase di sorpasso (la dinamica verrà accertata dalla polizia stradale, sul posto per i rilievi dell'incidente), due camion si sono scontrati sul fianco, finendo col bloccare due corsie dell'autostrada. E' successo alle dieci meno dieci di mattina nel tratto tra l'uscita in corrispondenza della Tangenziale Nord e la barriera del casello di Milano Est.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza ed un'automedica oltre ai vigili del fuoco. Per fortuna l'incidente non ha avuto conseguenze gravi sulle tre persone coinvolte, uomini tra i 41 e i 61 anni. Nessuno di loro è rimasto incastrato negli abitacoli dei mezzi pesanti, e solo per uno di loro i sanitari hanno effettuato alcune medicazioni sul posto, senza tuttavia portarlo in ospedale.

Sempre nella mattinata di lunedì lungo l'autostrada A4, in direzione Venezia, nel tratto tra Capriate e Dalmine, si è verificato un incidente che ha provocato un morto e due feriti.