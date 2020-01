Incidente fra tre camion sull'A4, autostrada chiusa e traffico in tilt: i percorsi alternativi

Incidente sull'Autostrada A4 Milano-Venezia. Nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio tre camion si sono schiantati nel tratto tra il bivio per la A58 e Cormano (direzione Torino).

Lo schianto è avvenuto intorno alle 16, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni dei feriti sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto i feriti — tre uomini di 39, 50 e 69 anni — dalle lamiere contorte. Tutti e tre sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice giallo.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, per i rilievi sono al lavoro gli agenti della polizia stradale.

Incidente sull'A4: traffico in tilt

In seguito all'incidente Autostrade per l'Italia ha chiuso il tratto tra il bivio per la A58 e Cormano verso Torino, al cui interno il traffico è bloccato con code di 1 km tra Sesto San Giovanni e Cormano. In carreggiata opposta il traffico è incolonnato per curiosi tra Pero e Cormano.

I percorsi alternativi

Per traffico diretto verso Torino, Varese e Como: Autostrade consiglia di uscire a Monza per prendere la A52, tangenziale nord; in direzione di Como e rientrare sulla A8 alla Fiera oppure prendere la A58 per poi proseguire sulla A50, tangenziale ovest, seguendo la direzione Torino, Varese e Como e rientrare sulla A4.