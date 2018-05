Maxi incidente in autostrada nella notte tra cinque auto: dieci persone coinvolte

Cinque veicoli coinvolti e dieci persone soccorse dal 118 tra cui un uomo trasportato in gravissime condizioni, in codice rosso, in ospedale a Bergamo.

Carambola lungo l'autostrada A4 nella notte, alle porte di Milano, tra Capriate e Dalmine. Il maxi incidente che ha coinvolto cinque veicoli in totale è avvenuto nella notte di sabato, pochi minuti prima della una.

Secondo la prima ricostruzione della dinamica del sinistro al vaglio della polizia stradale di Seriate, inizialmente a scontrarsi sono state due auto, una Fiat Punto e una Ford Focus. Poi, a catena, si è innescata una serie di tamponamenti che hanno causato una maxi carambola che ha visto coinvolti anche altre due utilitarie e un'Audi per un totale di cinque veicoli.

Sul posto, insieme agli agenti della Polstrada, impegnati nei rilievi, si sono precipitati anche otto mezzi di emergenza del 118 inviati dalla centrale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con cinque ambulanze, due automediche e l'elisoccorso. Le persone coinvolte, tutte tra i diciannove e i cinquantasette anni, sono state soccorse in codice verde o in giallo.

A riportare conseguenze più gravi invece è stato un uomo che viaggiava come passeggero a bordo di uno dei mezzi, trasferito in codice rosso con un'automedica all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Una seconda persona invece è stata trasferita con l'elisoccorso in codice giallo a Brescia.

Tra le persone rimaste ferite nel sinistro risulta esserci anche un uomo residente nel Milanese.