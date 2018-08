A4, camion in fiamme dopo lo schianto: coda e traffico paralizzato, tanti malori per il caldo

Mattinata da inferno sull'autostrada A4. Verso le 10, per cause ancora in corso di accertamento, un camion che viaggiava in direzione Milano si è scontrato con un'auto ed è poi andato a fuoco restando in equilibrio tra le due carreggiate.

Nello schianto, avvenuto poco prima del casello di Capriate, sono rimaste ferite quattro persone, le cui condizioni non sarebbero gravi.

Ben più pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico. L'A4 in direzione Milano è stata infatti chiusa al traffico nel tratto interessato dall'incidente, mentre nella direzione opposta si sono formati cinque chilometri di coda. Tante le richieste d'aiuto arrivate al 118 da alcuni automobilisti intrappolati nel traffico, che hanno accusato malori a causa del caldo.

"A4 Milano-Brescia tra Seriate e Capriate verso Milano tratto chiuso per incidente - ha informato Autostrade in una nota -. In carreggiata opposta, verso Brescia al momento si registrano 5 km di coda in diminuzione tra Cavenago e Dalmine. Chiuse anche le entrate di Seriate, Bergamo e Dalmine".

"In alternativa per chi é diretto in direzione Brescia-Venezia seguire per A58 Teem successivamente A35 Brebemi, per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Seriate, dove al momento si sono formati 7 km di coda a partire da Grumello, prendere la Tangenziale di Bergamo e rientrare in Autostrada a Capriate. Sul posto - ha concluso Autostrade - sono presenti tutti i mezzi di soccorso ed il personale di Autostrade per l'Italia".