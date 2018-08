Schianto tra un tir e un'auto sull'Autostrada A4: anziano resta intrappolato tra le lamiere

Traffico in tilt nella serata di gioveì 2 agosto sull'Autostrada A4 Milano-Venezia a causa di un incidente tra le uscite di Cavenago e Cambiago-Trezzo (direzione Venezia): un'automobile e un tir si sono schiantate e l'automobilista, un anziano di 70 anni, è rimasto intrappolato all'interno del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto il 70enne dalle lamiere contorte dell'auto. Fortunatametne non ha riportato gravi ferite: è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Sull'arteria stradale si sono formate code in direzione Venezia.