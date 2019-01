Incidente sull'A4, schianto fra tre camion: autostrada chiusa e traffico in tilt

Traffico in tilt nella mattinata di mercoledì sull'Autostrada A4 Milano-Brescia a causa di un incidente fra tre camion, uno dei quali alimentato a gas, avvenuto all'altezza dell'uscita Monza Tangenziale Nord (direzione Milano).

Tutto è accaduto intorno un attimo prima delle 8.30. L'Azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto tre ambulanze e l'elisoccorso. Nello schianto è rimasto ferito solo un camionista, trasportato con l'ambulanza e l'equipe dell'elisoccorso in codice giallo al San Gerardo di Monza. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato la frattura di un femore, è stato ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

Traffico paralizzato

L'arteria stradale, come riportato da Società Autostrada, è stata chiusa tra il tra il bivio con la A58 Tangenziale esterna di Milano e Monza, verso Torino: ci sono tre chilometri di coda.

I percorsi alternativi

I veicoli defluiscono sulla seconda e terza corsia. E' stata istituita l'uscita obbligatoria sulla A58 Tangenziale esterna di Milano, dove si è formata una coda di 4 km . In direzione di Brescia, tra Sesto San Giovanni ed il bivio con Tangenziale est, si sono formate code per curiosi. Sul luogo dell'evento sono presenti: il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso meccanico-sanitario.