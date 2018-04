Incidente in autostrada a Cavenago Brianza: auto ribaltata e lunghe code

Un'auto ribaltata, una persona soccorsa in codice giallo e diversi chilometri di coda. E' questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di martedì lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Agrate Brianza e Cavenago in direzione Venezia.

Poco prima delle quindici e trenta sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Un uomo di 31 anni è stato soccorso dai sanitari e tarsferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Le cause all'origine del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine.

Inevitabili le ripercussioni del sinistro sul traffico: nel pomeriggio si sono formate lunghe code che hanno superato i sei chilometri nel tratto tra il bivio della tangenziale Est e Trezzo sull'Adda.