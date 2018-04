Schianto tra tre tir sull'Autostrada A4 Milano-Torino: traffico in tilt verso Monza

Traffico in tilt nella mattinata di giovedì 19 aprile sull'Autostrada A4 Milano-Torino nel tratto tra l'allacciamento con la Tangenziale Est e Monza, dove si è verificato un tamponamento tra tre autotreni. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.39 all'altezza di Brugherio (in direzione Milano), come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

In un primo momento le condizioni di uno dei tre camionisti sembravano disperate e sembrava fosse rimasto intrappolato all'interno della cabina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Fortunatamente le sue condizioni non si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.

Per permettere le operazioni di soccorso la polizia stradale, sul posto per i rilievi, ha chiuso al traffico due corsie. In seguito all'incidente si sono registrate code per circa due chilometri.