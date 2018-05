Auto con tre giovani a bordo si schianta contro un muro: morta ragazza 22enne, feriti gli amici

In ospedale c'era arrivata in condizioni critiche. Per tutta la notte i medici hanno cercato il miracolo, ma purtroppo è stato tutto inutile e le ultime speranze si sono spente nel pomeriggio.

Tragedia sabato sera sulla strada provinciale che da Lecco va a Ballabio, teatro di uno schianto costato la vita a una ragazza milanese di ventidue anni. La giovane - Giada Mornelli, di Pozzuolo Martesana - viaggiava a bordo di una Opel Adam insieme a una ragazza della sua stessa età - anche lei residente a Pozzuolo - e a un amico di due anni più grande, che vive a Monza.

Pochi minuti dopo le 22, l'auto dei tre - guidata proprio dal giovane - ha sbandato all'altezza di una curva e si è schiantata frontalmente contro un muro. Dopo essere stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, i ragazzi sono stati soccorsi dagli equipaggi di quattro ambulanze e due auto mediche del 118.

La più grave era apparsa subito Giada, trasferita in condizioni critiche all'ospedale di Lecco, dove era stata ricoverata nel reparto di neurorianimazione. Domenica pomeriggio, purtroppo i medici hanno dichiarato il decesso della 22enne e i genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi.

Meno gravi i suoi due amici: la ragazza è stata accompagnata in codice verde all'ospedale di Erba, mentre il ragazzo alla guida è stato portato al pronto soccorso di Lecco in codice giallo. Ancora ignote, al momento, le cause dello schianto, sui cui indaga la Polstrada di Lecco.