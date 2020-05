Bimbo di 10 anni investito mentre attraversa la strada su un monopattino elettrico

Un bambino di dieci anni è rimasto ferito in un incidente stradale nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Monza. L'incidente - che ha coinvolto un'auto con alla guida una 45enne monzese che si è subito fermata a prestare soccorso - è avvenuto pochi istanti dopo le 16 lungo via Marconi.

Secondo quanto ricostruito dal personale della polizia locale che ha effettuato i rilievi in seguito al sinistro, il piccolo, 10 anni, era a bordo di un monopattino elettrico con cui alla sua età non avrebbe potuto spostarsi. Insieme a lui c'erano il padre e il fratello e il bambino era l'ultimo a chiudere la fila. Mentre stava attraversando è stato investito dall'auto che viaggiava in direzione di Sesto San Giovanni.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 in codice giallo che ha trasferito il bambino in ospedale al San Gerardo di Monza: fortunatamente il piccolo ha rimediato solo qualche lieve ferita. Sono in corso gli acecrtamenti da parte del comando di via Marsala per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità.