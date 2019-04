Frontale tra un'auto e un camion a Barlassina, donna di 64 anni in gravissime condizioni

Il violento schianto, frontale, tra un'auto e un mezzo pesante e una donna di sessantaquattro anni trasportata in gravi condizioni in ospedale in elicottero. L'incidente stradale si è verificato a Barlassina, in Brianza, nel primo pomeriggio di martedì.

In via Longoni, all'altezza del civico 79, alle 15, un'utilitaria condotta dalla 64enne, una donna di origini italo-argentine, e un camion condotto da un italiano di 47 anni si sono scontrati frontalmente: la collisione è stata così violenta da devastare la carrozzeria dell'auto. Gravi le conseguenze anche per la donna che al momento dell'arrivo dei soccorsi, secondo quanto riferito dal 118, era in arresto cardiocircolatorio. La signora è stata trasferita al San Gerardo di Monza in pericolo di vita.

Sul posto dopo lo schianto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze in codice rosso e l'elisoccorso insieme ai vigili del fuoco da Lazzate e Seregno. In via Longoni sono giunti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi necessari alla ricostruzione del sinistro.

Al momento non è ancora nota la dinamica dell'incidente.