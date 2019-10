Schianto a Barlassina tra auto e moto: grave motociclista 51enne

Brutto incidente a Barlassina nella tarda mattinata di venerdì 18 ottobre. Intorno alle 13 un'auto e una moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate all'altezza di corso Milano.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 51 anni. Nel tratto sono intervenuti i soccorsi insieme alle forze dell'ordine ed è atterrato anche l'elicottero del 118 inviato sul posto dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

Il motociclista 51enne è stato trasferito all'ospedale San Gerardo in codice rosso con un trauma cranico, un trauma all'addome ed escoriazioni alle gambe a causa della caduta. Illesi invece il conducente e gli occupanti della vettura rimasta coinvolta nel sinistro che hanno rifiutato il trasporto in ospedale. I rilievi per accertare la dinamica del sinistro e stabilire le responsabilità sono stati effettuati dalla polizia locale del comune di Barlassina.