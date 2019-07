Incidente a Bovisio Masciago, ragazzino di 11 anni in ospedale dopo essere stato travolto da un'auto

Attimi di paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. È stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Desio il ragazzino di 11 anni che nella serata dio lunedì 8 luglio è stato travolto in via Bainsizza a Bovisio Masciago mentre era in sella alla sua bicicletta.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 22.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Desio, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane sia stato urtato da un'auto.

In un primo momento le condizioni del giovane sono apparse gravi, tanto he la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Fortunatamente i traumi si sono rivelati meno gravi del previsto: è stato accompagnato al pronto soccorso del nosocomio di Desio per accertamenti, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.