Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo: gravissimo un ragazzo di 23 anni

Una macchina completamente distrutta, un palo della luce abbattuto e un ragazzo di 23 anni al pronto soccorso in codice rosso. È il bilancio di un terribile incidente avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 7 gennaio in via Beato Angelico, nella zona industriale di Monza.

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 12, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del giovane sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Secondo quanto trapelato sarebbe cosciente, ma la prognosi riservata: ha riportato traumi su tutto il corpo.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Monza sembra che il 23enne stesse percorrendo via Beato Angelico in direzione di Brugherio; arrivato nei presso del civico 31, forse a causa dell'eccessiva velocità, pare abbi perso il controllo del mezzo che dopo aver urtato la recinzione di una ditta ha abbattuto un lampione. Il 23enne è stato sottoposto ai test tossicologici, per il momento non sono stati resi noti gli esiti.