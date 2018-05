Incidente stradale a Bellano, scontro tra autobus e moto: morto motociclista brianzolo

E' Germano Figini, motociclista sessantacinquenne di Varedo, la vittima del drammatico incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato a Bellano, nel Lecchese.

Il sinistro, che ha coinvolto la due ruote su cui viaggiava il centauro brianzolo e un autobus turistico poi andato a fuoco, si è verificato sulla Strada Provinciale 72 a Bellano, all'ingresso del paese, non lontano dall'imbarcadero. Nello schianto, è rimasto ferito anche un uomo di 54 anni, l'autista del bus.

Sarebbe stato proprio l'autista il primo a cercare di domare l'incendio con l'estintore, attendendo l'arrivo dei pompieri. Ancora da accertare le cause che hanno portato il centauro - che viaggiava verso Nord - a perdere il controllo del proprio mezzo in piena curva, finendo così frontalmente addosso al bus per fortuna in quel momento vuoto. L'intervento si è protratto oltre un'ora, con due ambulanze inviate sul posto dalla Centrale operativa di Areu, del Soccorso Bellanese e del Soccorso degli Alpini di Mandello, e due automediche dell'Aat Lecco.

Massiccia e tempestiva proprio la presenza dei volontari del Soccorso Bellanese, con circa dieci uomini impiegati. Presenti anche i Carabinieri di Bellano e i Vigili del fuoco del Comando di Lecco con due equipaggi per domare le fiamme. La Provinciale 72 è stata chiusa al traffico durante tutto l'intervento.