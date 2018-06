Monza-Trezzo, tragico schianto nella notte: morto motociclista 24enne

Un ragazzo di 24 anni è morto nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 giugno a Bellusco in un drammatico incidente stradale.

E' successo poco dopo le due di notte. Il 24enne percorreva la strada provinciale Monza-Trezzo in moto quando è avvenuto lo schianto. Per il giovane nulla da fare: i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto salvarlo. Sulla provinciale sono arrivati anche i carabinieri vimercatesi per i rilievi del caso.