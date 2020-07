Incidente a Besana, perde il controllo della moto e cade a terra: finisce in ospedale

È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo il motociclista 42enne che è rimasto coinvolto in un incidente in via Ferrante Brioschi a Besana in Brianza nella tarda mattinata di mercoledì 15 luglio.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 11, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma secondo una prima ricostruzione il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare al suolo.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della croce bianca di Besana in codice giallo che ha trasportato il 42enne al pronto soccorso del San Gerardo.