Besana Brianza, auto perde il controllo e si schianta contro muro: due feriti

Grave incidente stradale lunedì mattina a Besana Brianza. In via Mazzini, poco prima delle 11, una vettura - per cause in corso di accertamento - ha perso il controllo ed è uscita fuori strada, schiantandosi contro un muro a ridosso della recinzione di un'abitazione.

Subito dopo il sinistro sul posto sono accorsi i mezzi di emergenza con l'elisoccorso che è atterrato in un campo a poca distanza dal luogo dell'impatto e due ambulanze in codice rosso. In via Mazzini sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e le forze dell'ordine, presenti con carabinieri e polizia locale.

Due le persone ferite nello schianto: un uomo di quarant'anni e una donna trentenne. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasferiti in ospedale in codice giallo. Per permettere i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro la strada è rimasta momentanemanete chiusa al traffico. Seguiranno aggiornamenti.