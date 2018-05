Besana Brianza, donna investita dalla sua stessa auto: 55enne al San Gerardo

E' stata investita dalla sua stessa auto ed è rimasta incastrata sotto il veicolo in attesa dei soccorsi. Una donna di cinquantacinque anni nel pomeriggio di martedì a Besana Brianza è finita in ospedale dopo essere stata investita dalla sua Fiat Panda all'intersezione tra via Della Valle e via Borromeo, nella frazione di Calò.

E' successo poco dopo le 14 a due passi dalla parrocchia. La signora è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 preallertata in codice rosso e sul posto si sono precipitati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Besana Brianza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Secondo quanto emerso in un primo momento, presumibilmente, la donna, che era al volante del veicolo, una volta scesa dal mezzo per cause da accertare si è accorta che la vettura stava retrocedendo forse a causa della mancata attivazione del freno a mano. Probabilmente nel tentativo di fermare la vettura, la signora è stata investita ed è rimasta incastrata sotto il veicolo. Per questo motivo in via Della Valle, insieme ai soccorsi del 118, sono giunti anche i vigili del fuoco da Seregno.

A estrarre la cinquantacinquenne da sotto al veicolo sono stati poi gli stessi operatori del 118. Per fortuna le condizioni della donna si sono poi rivelate meno drammatiche del previsto e la signora, che è sempre stata cosciente, è stata trasferita in ospedale in codice giallo a Monza. La icostruzione dell'esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale.