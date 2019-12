Incidente stradale a Biassono: si schianta contro un albero e un palo, poi si ribalta

Incidente stradale nella notte di Natale a Biassono, in provincia di Monza-Brianza. Un uomo alla guida di un'auto ha perso il controllo della vettura. E' successo intorno alle due e venti di notte in via della Misericordia.

Secondo quanto viene riferito, la vettura è uscita di strada e ha travolto un albero (che si è spezzato), poi ha finito la corsa contro un palo della luce e, da lì, è rimbalzato sulla carreggiata della strada.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Monza. Non viene segnalato un problema sanitario per l'automobilista, che non è stato portato al pronto soccorso.