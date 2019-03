Incidente a Biassono, auto si ribalta sul marciapiede

Uno schianto all'incrocio e un'utilitaria che perde il controllo e si ribalta, finendo sul marciapiede. Incidente stradale sabato mattina a Biassono.

Teatro del sinistro è stata via Locatelli, all'incrocio con via Europa. Dopo l'urto con un veicolo una Fiat Panda si è ribaltata, terminando la corsa sul marciapiede. Il conducente del mezzo è uscito illeso dallo schianto ed è riuscito a dare l'allarme autonomamente. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità.

Fortunatamente, lungo il marciapiede, in quel momento, non transitava nessun pedone.