Biassono, auto investe papà con due figli: coinvolti due bimbi di tre e sei anni

Due bambini di sei e tre anni sono stati trasportati in ospedale al San Gerardo di Monza in seguito a un investimento nella serata di giovedì.

L'incidente è avvenuto a Biassono in viale Trento e Trieste pochi minuti dopo le 19. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Monza, intervenuti sul posto, una Fiat Punto condotta da un ragazzo di ventisei anni ha investito un giovane papà insieme ai due figli di sei e tre anni. I feriti sono stati trasportati da un'ambulanza in ospedale in codice giallo. Nessuno dei coinvolti risulta in pericolo di vita.

I militari della compagnia di Monza sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.