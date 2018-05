Incidente stradale a Monza, ragazzo di 21 anni investito in bicicletta

Incidente stradale a Monza nella prima mattinata di martedì 22 maggio. Un ragazzo di 21 anni, straniero, in sella a una bicicletta è stato investito da un mezzo poco dopo le sei e mezzo in via Tognini, in zona Stadio.

Immediatamente è scattata la richiesta di aiuto al 118 che è giunto sul luogo del sinistro con un'ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso. In realtà, per fortuna, la situazione è poi apparsa meno grave del previsto e il ragazzo, che è rimasto per tutto il tempo cosciente, è stato visitato dal medico e trasferito in codice giallo in ospedale al San Gerardo.

In via Tognini è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.