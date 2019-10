Gravissimo incidente a Cologno, bimbo di 8 anni travolto da un'auto: è in coma

Gravissimo incidente stradale a Cologno Monzese, in viale Lombardia, verso le 17 di martedì 8 ottobre. Un bambino di 8 anni si trova in coma dopo essere stato travolto da un'auto. Sul posto sono accorse due ambulanze e un'automedica del 118 e la polizia locale.

Alla guida dell'auto che ha investito il piccolo, un ragazzo di Brugherio di 21 anni, che si è subito fermato dopo l'impatto ed è stato poi soccorso a sua volta, in codice verde, perché si è sentito male vedendo il bambino ferito.

Bambino investito mentre attraversa la strada

Il bimbo - di nazionalità bengalese, nato nel novembre del 2010 e residente in viale Lombardia a pochi metri da dove è avvenuto l'investimento - stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali, quando è stato preso in pieno dall'auto, una Fiat Punto, che lo ha caricato facendogli picchiare violentemente la testa contro il parabrezza, per poi farlo ricadere dopo 10-15 metri. A riferirlo il comandante della polizia locale di Cologno, Silvano Moioli.

Secondo quanto riferito dall'automobilista, che stava guidando da San Maurizio in direzione Cologno Centro, l'investimento sarebbe avvenuto dopo un sorpasso: il 21enne avrebbe superato un'auto che stava svoltando in via Santa Maria e non accorgendosi che il bambino stava attraversando, lo avrebbe travolto, non riuscendo a schivarlo.

A causa del fortissimo impatto il piccolo ha riportato serissime ferite al capo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverato, in coma. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, risultava privo di conoscenza. In corso le verifiche della polizia locale sul conducente dell'auto.