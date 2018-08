Ubriaco fradicio e senza patente, imbocca una via contromano e si schianta: maximulta

Stava guidando ubriaco, contromano e senza patente. L'epilogo? Si è schiantato contro un muro e per lui è scattata una denuncia, oltre a una maximulta da 5mila euro. È successo nel pomeriggio di giovedì in via San Filippo Neri a Birone (frazione di Giussano). Protagonista del fatto un ragazzo di 21 anni.

Gli agenti della polizia locale di Giussano gli hanno contestato la guida in stato di ebbrezza (è stato trovato con un tasso alcolemico superiore di cinque volte al limite consentito), guida senza patente e per aver imboccato contromano una via. Tutto per un ammontare di oltre 5mila euro.