Incidente a Bovisio Masciago, ragazza di 16 anni investita mentre attraversa la strada

Non si è accorto che una giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. E l’ha investita, ferendola per fortuna in modo non grave.

L’incidente è accaduto giovedì mattina poco prima delle 8 in via Vittorio Veneto, a Bovisio Masciago. La ragazza di 16 anni ha riportato contusioni ed escoriazioni in tutto il corpo. Trasportata dai volontari della Croce Bianca all’ospedale San Gerardo di Monza, le sue condizioni non destano fortunatamente preoccupazione. Sotto choc l’automobilista, un 19enne alla guida di un’utilitaria.

Il giovane ha riferito di non avere visto la ragazza, forse a causa del buio mattutino. E’ stato lui il primo a fermarsi e a soccorrerla, insieme agli agenti della polizia locale di Bovisio Masciago e ai medici del 118. Per circa due ore la circolazione ha subito rallentamenti, per consentire le operazioni di soccorso.