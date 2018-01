Schianto tra tre auto sulla Monza-Saronno tra Varedo e Bovisio Masciago

Tre auto incidentate, mezzi di soccorso, carabinieri e vigili del fuoco impegnati la sera di Capodanno a Varedo per un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 19 all'altezza di via Ponchielli, tra Varedo e Bovisio Masciago nella serata del primo gennaio 2018. L'impatto ha danneggiato un Mercedes, una Golf e una Opel. Secondo la prima ricostruzione a bordo dei mezzi risulta viaggiassero soltanto i conducenti (e non sono state soccorse cinque persone come inizialmente segnalato dal registro dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza).

Lo schianto è avvenuto al confine tra i due comuni brianzoli nel tratto della strada statale 527. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco insieme ai soccorsi del 118 intervenuti con tre ambulanze e due automediche e i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Le persone ferite sono state trasportate in codice verde e in giallo negli ospedali di Desio, Milano Niguarda e Monza San Gerardo e nessuno di loro risulta in gravi condizioni. Diversamente da quanto trapelato inizialmente a bordo dei veicoli non era presente alcun bambino. Secondo una prima riccostruzione effettuata dai militari della compagnia di Desio intervenuti sul luogo del sinistro all'origine del sinistro ci sarebbe un sorpasso azzardato effettuato dal Mercedes che viaggiava in direzione di Saronno, che ha terminato la corsa finendo contro le altre due auto che arrivavano dalla direzione opposta.