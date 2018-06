Incidente a Bovisio Masciago, schianto tra una moto e due auto: 32enne sbalzato sull'asfalto

Un motociclista di 32 anni, di Cesano Maderno, è rimasto ferito in un incidente stradale, giovedì sera poco dopo le 22.20, in via Desio, a Bovisio Masciago, all'altezza dell'imbocco della Milano-Meda.

Il 32enne, sbalzato dalla moto in seguito allo schianto con una vettura, è finito a terra nella corsia opposta rispetto a quella dove stava viaggiando, e ha riportato contusioni ed escoriazioni in tutto il corpo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza insieme a un'automedica del 118 che ha trasferito in codice rosso, in prognosi riservata, all’ospedale Niguarda di Milano, il motociclista che non risulta versare in pericolo di vita.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Desio, intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi. Per cause ancora da accertare, il motociclista si è scontrato con un’auto, cadendo dalla moto e finendo sulla corsia opposta. Un’altra auto che stava sopraggiungendo ha urtato la moto, ma per fortuna è riuscita a evitare il centauro. Illesi invece i due automobilisti.