Ubriaco entra con l'auto nel pub e sfonda la vetrata: quattro feriti

Ha sfondato la vetrata di un pub ed è entrato nel locale dal quale, solo pochi istanti prima, era uscito dopo aver trascorso una serata e, forse, aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

E' successo a Bresso, nell'hinterland milanese alle porte della Brianza, domenica sera poco dopo la mezzanotte. Al volante della vettura, una Ford Fiesta, un trentacinquenne che dopo essere salito a bordo e aver percorso pochi metri si è schiantato contro la vetrata del pub "Julep" in via Romani. L'auto, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, dopo aver infranto il vetro, ha terminato la corsa tra i tavolini.

Dopo l'impatto, la Fiesta ha sfiorato alcune sedie e si è fermata. Quatto persone - tre ragazze e un ragazzo - sono state soccorse da cinque mezzi del 118: tutte sono finite in ospedale dopo essere state colpite da alcune schegge di vetro, ma le loro condizioni fortunatamente non destano alcuna preoccupazione.

Il conducente dell'auto, invece, è rimasto praticamente illeso. L'alcol test, immediatamente effettuato dai carabinieri, ha certificato un tasso alcolemico di 2 grammi per litro: un "grado" quattro volte oltre il limite. Il trentacinquenne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua patente è stata sospesa.