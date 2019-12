Si accascia al volante e finisce con l'auto in un negozio: uomo gravissimo

Gravissimo incidente sabato mattina a Bresso. Pochi minuti prima delle 9.30, un'auto guidata un uomo di ottantasette anni è infatti finita in retromarcia in un negozio di via Eugenio Villoresi, sfondando la vetrina.

Stando alle primissime informazioni fornite dai soccorritori, l'anziano al volante avrebbe avuto un malore - probabilmente un ictus - e quindi avrebbe perso il controllo del veicolo mentre cercava presumibilmente di parcheggiare.

I medici del 118 lo hanno trovato nell'abitacolo non cosciente e lo hanno immediatamente trasportato al Niguarda di Milano, dove si trova ricoverato in condizioni critiche.

Nell'incidente non è rimasto coinvolto nessun altro e non vengono segnalati altri feriti.