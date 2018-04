Incidente a Brugherio, due donne travolte da un'auto in via Dei Mille: una è gravissima

Una donna di 35 anni che lotta tra la vita e la morte al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda e una 44enne, meno grave, accompagnata al San Raffaele. È il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì 19 aprile in via Dei Mille a Brugherio, in Brianza.

Tutto è accaduto intorno alle 11.10 quando un'auto ha travolto le due donne, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni della 35enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, oltre l'elisoccorso.

La donna è stata accompagnata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma cranico. Meno gravi, invece, le condizioni della 44enne.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brugherio.