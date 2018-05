Incidente all'incrocio a Brugherio, auto si ribalta: soccorsi anche due bambini

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per un incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Brugherio. Il sinistro, che ha coinvolto anche due bimbi piccoli di quattro e dieci anni, è avvenuto intorno alle 14.30 alli'ncrocio tra via Cazzaniga e via Santa Clotilde.

In seguito all'incidente una delle due vetture si è ribaltata al centro della carreggiata e sul posto, insieme ai sanitari del 118 accorsi con due ambulanze e un'automedica preallertate in codice giallo, sono arrivati anche i pompieri e gli agenti della polizia locale.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una donna di settantanquattro anni, una 39enne e due bambini, una femmina di quattro anni e un maschio di dieci. Quest'ultimo, spaventato in seguito all'incidente, è stato soccorso e trasferito per accertamenti all'ospedale San Gerardo di Monza in via precauzionale.

La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia locale di Brugherio che ha effettuato i rilievi.