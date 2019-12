Incidente stradale a Brugherio, schianto tra auto e moto all'incrocio: soccorso 51enne

Ambulanza ed elicottero del 118 sono intervenuti a Brugherio nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre in seguito a un incidente stradale avvenuto in viale Lombardia.

Pochi minuti prima delle 16 un'auto - un fuoristrada - e un motociclo per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati all'altezza dell'incrocio con via San Giuseppe. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 51 anni. L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e l'elisoccorso. Per rilevare il sinistro e gestire la viabilità nel tratto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Brugherio.

Il cinquantunenne è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano e, secondo quanto reso noto dalla Centrale Areu, non risulta versare in pericolo di vita.