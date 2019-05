Terribile schianto tra due auto alle porte della Brianza, gravissimo un ragazzo di 22 anni

Lo schianto, violentissimo, tra due auto e la corsa dei soccorsi. Incidente stradale nella tarda serata di giovedì nel Lecchese, a Bulciago, alle porte della Brianza.

Due vetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente mentre, poco prima delle 23.30, viaggiavano lungo via Briantea. L'incidente ha coinvolto la Fiat Punto su cui viaggiava un ragazzo di 22 anni di Nibionno e una Toyota con al volante una donna di 36 anni di Casatenovo che rientrava da lavoro.

Sul posto, subito dopo l'impatto, sono giunte tre ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello schianto. A riportare le conseguenze più gravi è stato il giovane che è stato liberato dalla morsa delle lamiere dai vigili del fuoco che lo hanno estratto dall'abitacolo della vettura mentre aveva perso conoscenza. Intubato, è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Varese in condizioni gravissime.