Corriere ubriaco sperona una 500 e scappa, "Devo fare delle consegne urgenti": preso

Era ubriaco e ha speronato una Fiat 500 con il furgone: non si è fermato a soccorrere una ragazza di 25 anni, ma è scappato dicendo che doveva fare delle consegne urgenti. Per lui, peruviano di 45 anni, è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e e omissione di soccorso, mentre lei — 25enne italiana — è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 1° febbraio in via Buonarroti a Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 17.30 all'altezza del civico 193. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale il furgone avrebbe invaso la corsi di marcia della 500 travolgendo l'auto. Dopo l'incidente il 45enne si è allontanato dicendo che doveva fare delle consegne urgenti. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata in codiceverde al pronto soccorso del San Gerardo.

Gli agenti sono riusciti a risalire al 45enne grazie a un testimone: hanno prima individuato la vittima, poi il mezzo e infine il conducente. È stato sottoposto all'alcoltest che ha dato esito positivo: 1.05 g/l. Per lui è scattata una denuncia.