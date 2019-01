Incidente a Burago Molgora: violento schianto frontale tra due auto, gravi padri e figlia. Foto

Grave incidente in via Galilei a Burago Molgora (Mb) alle 15 di martedì primo gennaio. Una Smart con a bordo padre di 46 anni e figlia di 15 si è scontrata frontalmente con un suv con a bordo due anziani coniugi.

L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto lavorare con tre squadre per liberare i feriti dalle lamiere. Padre e figlia sono stati trasportati in ospedale in condizioni serie. Sono stati trasportati con fratture multiple agli arti a Niguarda e al San Gerardo entrambi in prognosi riservata. Gli anziani invece sono stati portati a Vimercate e al San Raffaele.

Sul posto quattro ambulanze, due automediche, tre mezzi dei vigili del fuoco da Monza, Vimercate e Lissone e i carabinieri.