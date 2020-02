Un'auto ribaltata e un camion che perde carico: traffico e lunghe code in Valassina

Lunghe code e disagi per il traffico in Valassina nella mattinata di venerdì 21 febbraio. Nel tratto brianzolo della Strada Statale 36, all'altezza di Briosco, si sono verificati prima un incidente, con un ribaltamento, e poi un camion in seguito a una frenata ha perso il carico, con traversine di cemento che si sono riversate sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco con alcuni mezzi da Seregno e Carate Brianza insieme alla polizia stradale. L'intervento è avvenuto all'altezza del chilometro 27 in direzione Sud, verso Milano, in corrispondenza del comune di Briosco.

Secondo quanto al momento appreso i due eventi sarebbero collegati: in seguito ai rallentamenti provocati dal sinistro, in cui è rimasto coinvolto un 75enne che si è ribaltato mentre era al volante della sua auto, un mezzo pesante avrebbe frenato bruscamente in coda alle altre auto e la manovra improvvisa avrebbe causato la perdita del carico.