Camion per la pulizia delle strade sprofonda in un condotto: vigili del fuoco al lavoro

Attimi di paura nella mattinata di mercoledì 21 novembre in via Appiani a Seregno dove un mezzo per la pulizie delle strade di Gelsia Ambiente è sprofondato in un condotto di areazione. L'incidente è avvenuto mentre il mezzo era in servizio e sarebbe stato causato dal cedimento di una grata.

Attimi di paura, ma fortunatamente non ci sono stati feriti: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno tagliato la grata ed estratto il mezzo con una gru. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.